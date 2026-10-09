fonio.ai springt in 60 Tagen von 10 auf 15 Mio. Dollar ARR

Trending Topics auf Google als bevorzugte Nachrichtenquelle festlegen.

Was andere Startups in Jahren schaffen, erledigt fonio.ai in zwei Monaten: Das Wiener KI-Startup hat seinen jährlich wiederkehrenden Umsatz (Annual Recurring Revenue, ARR) nach eigenen Angaben von 10 auf 15 Millionen Dollar (rund 13,4 Millionen Euro) gesteigert, und zwar binnen 60 Tagen. Das hat Mitgründer und CEO Daniel Keinrath kürzlich auf LinkedIn verkündet. Für den Sprung von 1 auf 10 Millionen Dollar hatte das Unternehmen noch zwölf Monate gebraucht.

Nächstes Ziel: 25 Millionen bis Weihnachten

Keinrath legt die Latte gleich höher: Bis Weihnachten soll der ARR die Marke von 25 Millionen Dollar (rund 22 Millionen Euro) überschreiten. Als er im Sommer die 10 Millionen Dollar ARR meldete, hatte er für Jahresende noch 20 bis 30 Millionen Dollar angepeilt. Das Ziel ist ehrgeizig, aber nicht unrealistisch: Von 10 auf 15 Millionen in 60 Tagen entspricht einem Wachstum von gut 22 Prozent pro Monat. Genau dieses Tempo bräuchte fonio.ai auch, um bis Weihnachten auf 25 Millionen zu kommen. Er wolle beweisen, dass sich ein sehr großes Unternehmen aus Europa heraus bauen lässt, schreibt Keinrath.

Dafür braucht es vor allem Personal. fonio.ai hat derzeit mehr als 70 offene Stellen an mehreren europäischen Standorten ausgeschrieben und zahlt für jede erfolgreiche Empfehlung, die zu einer Anstellung führt, eine Prämie von 10.000 Euro, Personalvermittler:innen ausgenommen. Im August beschäftigte das Startup 81 Mitarbeiter:innen, die erste Anstellung war erst im Juni 2025 erfolgt. Neben Wien ist fonio.ai inzwischen unter anderem in New York, München, Mailand, Paris, London, Warschau und Barcelona vertreten.

Vom KMU-Tool zur Enterprise-Plattform

Gegründet wurde fonio.ai im Herbst 2024 von Daniel Keinrath und Matthias Gruber. Das Startup betreibt KI-Agenten, die für Unternehmen rund um die Uhr Telefonate führen, inzwischen auch über WhatsApp. Nach eigenen Angaben zählt fonio.ai mehr als 7.000 Kund:innen, vor allem kleine und mittlere Unternehmen. Im Juni holte das Startup eine Seed-Runde über 14,6 Millionen Euro unter der Führung von 20VC, die Bewertung lag damals bei 120 Millionen Euro. Zuletzt ging fonio.ai eine Partnerschaft mit T-Systems Austria ein, um mit einer eigenen Enterprise-Variante auch Großkund:innen zu gewinnen.

Einordnen muss man die Zahlen dennoch. ARR ist eine Hochrechnung aus dem aktuellen Abo-Bestand und taucht so in keiner Bilanz auf. fonio.ai rechnet laut Keinrath Jahresabos plus Monatsabos mal zwölf, Pipeline und Einmalerlöse seien nicht enthalten. Extern geprüft sind weder der ARR noch die Wachstumsraten, es handelt sich um Angaben des Unternehmens.

Starke Konkurrenz bei Voice-KI

Der Markt für KI-Telefonie ist heiß umkämpft. In Berlin hat sich Parloa mit KI-Agenten für Kundenservice-Abteilungen großer Konzerne zum Unicorn entwickelt, ebenfalls aus Berlin kommt Synthflow, aus London PolyAI. Dazu drängen Sprach-KI-Anbieter wie ElevenLabs mit eigenen Agenten-Plattformen in den Markt. fonio.ai setzt dagegen vor allem auf einfache Bedienung für kleine Firmen und den schnellen Vertrieb in viele Länder. Ob das Wachstumstempo anhält, wenn das Startup verstärkt um Großkund:innen kämpft, wird sich zeigen.