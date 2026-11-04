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Vier Buchstaben, ein Punkt, noch drei Buchstaben, und fertig ist der Rekord: Shopify hat für die Internetadresse shop.com rund 99 Millionen Dollar (rund 89 Millionen Euro) bezahlt. Das geht aus dem Quartalsbericht hervor, den der kanadische E-Commerce-Konzern am Dienstag bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht hat. Damit ist shop.com der teuerste öffentlich bekannte Domainkauf aller Zeiten. Der bisherige Rekordhalter ai.com hatte 70 Millionen Dollar gekostet.

Was shop.com ist

Unter shop.com läuft künftig Shop, die Einkaufsplattform von Shopify für Endkund:innen. Bekannt ist Shopify vor allem als Software, mit der Händler:innen ihre eigenen Onlineshops betreiben. Mit Shop baut der Konzern seit 2020 zusätzlich einen eigenen Einstiegspunkt für Käufer:innen auf, der die Produkte vieler dieser Shops bündelt. Bisher gab es Shop als App und im Web unter shop.app, nun zieht die Plattform auf shop.com um.

Suchen: Nutzer:innen durchsuchen Produkte vieler Marken und filtern nach Größe, Preis, Farbe und Marke. Wer angemeldet ist, bekommt Ergebnisse nach bisherigen Käufen und Interessen sortiert.

Nutzer:innen durchsuchen Produkte vieler Marken und filtern nach Größe, Preis, Farbe und Marke. Wer angemeldet ist, bekommt Ergebnisse nach bisherigen Käufen und Interessen sortiert. Ein Warenkorb: Produkte verschiedener Marken landen in einem gemeinsamen Warenkorb und werden mit einem Tipp über Shop Pay bezahlt. Laut Shopify haben mehr als 400 Millionen Menschen ein Shop-Pay-Konto.

Produkte verschiedener Marken landen in einem gemeinsamen Warenkorb und werden mit einem Tipp über Shop Pay bezahlt. Laut Shopify haben mehr als 400 Millionen Menschen ein Shop-Pay-Konto. Nach dem Kauf: Shop bietet Sendungsverfolgung, kuratierte Inhalte und Feeds nach Interessen.

Shop bietet Sendungsverfolgung, kuratierte Inhalte und Feeds nach Interessen. KI-Agenten: Über Shop können auch KI-Assistenten wie ChatGPT Produkte finden und direkt mit Shop Pay bezahlen.

Die Adresse selbst hat eine lange Geschichte. shop.com startete Ende der 1990er-Jahre als Preisvergleichsdienst, zu den Geldgebern zählten Bill Gates, Amazon und Yahoo. 2003 wechselte die Domain für 3,5 Millionen Dollar den Besitzer, Ende 2010 übernahm der US-Direktvertrieb Market America das Unternehmen und betrieb unter shop.com rund 15 Jahre lang seinen Onlineshop. Ende September gab Market America den Verkauf an Shopify bekannt und zog auf MarketAmerica.com um. Der neue Shop dort läuft auf Shopify-Technik.

Woher die 99 Millionen stammen

Shopify selbst nennt keinen Preis. Im Quartalsbericht steht in der Kapitalflussrechnung für Juli bis September eine Ausgabe von 99 Millionen Dollar für den Erwerb immaterieller Vermögenswerte. Im ersten Halbjahr und im Vorjahresquartal stand in dieser Zeile null. Entdeckt hat den Posten der kanadische Domain-Experte George Kirikos. Der Bericht nennt shop.com allerdings nicht ausdrücklich, ein Teil des Betrags könnte auch auf Nebenkosten der Transaktion entfallen. Zeitpunkt und Buchung sprechen aber klar für die Domain. Der US-Domainmakler Andrew Rosener, der nicht an dem Geschäft beteiligt war, hatte schon zuvor von 100 Millionen Dollar gehört.

In der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen sprach RBC-Analyst Paul Treiber von „rund 100 Millionen Dollar“. Shopify-Präsident Harley Finkelstein bestätigte den Betrag nicht, verteidigte aber den Kauf. „Wir halten shop.com für eine unglaubliche, erstklassige Adresse“, sagte er. Der Kauf sei „eine Ansage, dass wir bereit für einen ambitionierteren Auftritt von Shop sind“. Und: „Wir halten das für einen der wichtigsten Orte im Internet.“ Laut Finkelstein wächst der Traffic auf Shop im Web bereits schneller als in der App.

Leisten kann sich Shopify den Kauf locker: Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 32 Prozent auf 3,7 Milliarden Dollar (rund 3,3 Milliarden Euro).

Rekord fällt zum zweiten Mal in diesem Jahr

Der österreichische Registrar Domaintechnik hat die teuersten öffentlich bekannten Domainkäufe zusammengestellt:

The most expensive publicly known domain purchases. © Domaintechnik.at

shop.com: 99 Millionen Dollar (rund 89 Millionen Euro), gekauft von Shopify

99 Millionen Dollar (rund 89 Millionen Euro), gekauft von Shopify LasVegas.com: 90 Millionen Dollar, allerdings flossen 2005 nur 12 Millionen Dollar bar, der Rest wird in Raten bis 2040 bezahlt

90 Millionen Dollar, allerdings flossen 2005 nur 12 Millionen Dollar bar, der Rest wird in Raten bis 2040 bezahlt ai.com: 70 Millionen Dollar (rund 63 Millionen Euro), gekauft von Crypto.com-Gründer Kris Marszalek

70 Millionen Dollar (rund 63 Millionen Euro), gekauft von Crypto.com-Gründer Kris Marszalek Voice.com: 30 Millionen Dollar (rund 27 Millionen Euro)

Erst im Februar hatte Marszalek öffentlich gemacht, dass er ai.com für 70 Millionen Dollar gekauft hatte, abgeschlossen war das Geschäft bereits im April 2025. Keine neun Monate später ist ai.com nur noch die Nummer zwei. Noch höhere Summen wie bei cars.com (872 Millionen Dollar) oder business.com (345 Millionen Dollar) betrafen ganze Unternehmen samt Adresse und zählen deshalb nicht als reine Domainkäufe.

Zum Vergleich: Die Rechte an der kompletten Domain-Endung .shop wurden 2016 für 41,5 Millionen Dollar versteigert, also für weniger als die Hälfte. Die teuerste bekannte deutsche Domain, kredit.de, kostete 892.500 Euro.

Angriff auf Amazon und Temu

Mit der neuen Adresse rückt Shopify näher an die großen Shoppingplattformen heran. Wer Produkte vieler Marken an einem Ort sucht, landet heute meist bei Amazon, Temu oder Shein. Gleichzeitig verschiebt sich der Onlinehandel hin zu KI-Assistenten wie ChatGPT, Gemini oder Metas Muse, die selbstständig vergleichen und einkaufen. Shopify ist deshalb auch beim Personal Agent Protocol von Meta an Bord, einem offenen Standard dafür, wie solche Agenten mit Händler:innen interagieren.

Was eine Adresse im KI-Zeitalter noch wert ist

Ob sich 99 Millionen Dollar für eine Domain rechnen, ist umstritten. Wenn KI-Agenten selbst vergleichen, buchen und bezahlen, tippen Menschen seltener Adressen in den Browser. Selbst zwei Domainhändler, die im Wirtschaftsmagazin Forbes für Premium-Domains werben, räumen ein, dass eine starke Adresse keine Garantie dafür ist, dass KI-Systeme ein Unternehmen empfehlen. Und ai.com hat gezeigt, dass eine Rekord-Domain allein noch kein funktionierendes Produkt macht: Als die Seite im Februar nach einem Werbespot beim Super Bowl startete, brach sie unter dem Ansturm zusammen.

Auf der anderen Seite steht George Kirikos, der den Preis aufgedeckt hat. Er hatte den Wert von shop.com zuvor auf rund 400 Millionen Dollar (rund 359 Millionen Euro) geschätzt und zeigte sich überrascht, dass die Adresse nicht teurer verkauft wurde.