Platzt jetzt der Anthropic IPO? | Wasner + Steinschaden #30

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Texas ist blau, und die KI-Branche sieht rot: Nach dem Durchmarsch der Demokraten bei den US-Midterms beginnt für Rechenzentren in den USA eine neue Zeitrechnung. Bei mehr als 100 lokalen Abstimmungen ging es um Data Center, fast alle gingen gegen sie aus, teils mit 80 zu 20. Laut Schätzungen steht damit die Hälfte der für 2028 geplanten Rechenkapazität auf der Kippe.

Was das für Neoclouds, Hyperscaler, OpenAI und den Börsengang von Anthropic bedeutet, besprechen Jakob Steinschaden, Mitgründer von Trending Topics, und Clemens Wasner, Gründer von enliteAI und Vorsitzender von AI Austria.

Die Themen der Folge

Der Wind dreht sich: Warum KI über alle Parteigrenzen hinweg ein Wahlkampfthema war und Kronstorf „the canary in the coal mine“ gewesen sein könnte.

Warum KI über alle Parteigrenzen hinweg ein Wahlkampfthema war und Kronstorf „the canary in the coal mine“ gewesen sein könnte. Neocloud-Absturz: CoreWeave, Nebius und IREN verlieren 30 bis 50 Prozent, Microsoft lässt Nscale einen Milliardendeal in Texas platzen.

CoreWeave, Nebius und IREN verlieren 30 bis 50 Prozent, Microsoft lässt Nscale einen Milliardendeal in Texas platzen. Gewinner Hyperscaler: Warum Apple, Microsoft, Alphabet und Amazon zulegen, während Nvidia, TSMC und SpaceX verlieren, und was bestehende Rechenzentren plötzlich wert sind.

Warum Apple, Microsoft, Alphabet und Amazon zulegen, während Nvidia, TSMC und SpaceX verlieren, und was bestehende Rechenzentren plötzlich wert sind. Abundance-Effekt: Warum Data Center in den USA nun auf dem Level von Bahnprojekten angekommen sind, die sich gegen Anrainer:innen kaum durchsetzen lassen.

Warum Data Center in den USA nun auf dem Level von Bahnprojekten angekommen sind, die sich gegen Anrainer:innen kaum durchsetzen lassen. Data Centers in Space: Wie Elon Musk die Niederlage seiner 450 Millionen Dollar teuren Wahlkampfhilfe für SpaceX nutzen will.

Wie Elon Musk die Niederlage seiner 450 Millionen Dollar teuren Wahlkampfhilfe für SpaceX nutzen will. 90 Prozent Rabatt: Was aus Cory Doctorows Rat wird, auf das Platzen der Blase zu warten und dann billig einzukaufen.

Was aus Cory Doctorows Rat wird, auf das Platzen der Blase zu warten und dann billig einzukaufen. Kein Crash erwünscht: Warum ein KI-Crash junge Anleger:innen, Europas Pensionsvorsorge und Startups wie Mistral oder Lovable mitreißen würde.

Warum ein KI-Crash junge Anleger:innen, Europas Pensionsvorsorge und Startups wie Mistral oder Lovable mitreißen würde. Telekom-Blase 2.0: Warum Europa nach einem Crash anders als bei Dark Fiber diesmal ohne eigene Infrastruktur dastehen würde.

Warum Europa nach einem Crash anders als bei Dark Fiber diesmal ohne eigene Infrastruktur dastehen würde. Anthropic und OpenAI: Ob der Anthropic-IPO nach den Midterms noch klappt und warum OpenAI ein Infrastruktur-Plateau droht.