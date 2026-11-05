Trending Topics auf Google als bevorzugte Nachrichtenquelle festlegen.

Am Mittwoch feierte die Wall Street das Ende der Wahlunsicherheit, am Donnerstag rechnet sie aus, was der demokratische Kongress für den KI-Boom bedeutet.

Die Erleichterungsrallye nach dem Wahlsieg der Demokraten hat genau einen Handelstag gehalten. Am Mittwoch hatte der Dow Jones mit einem Plus von 1.569 Punkten seinen besten Tag seit April 2025, Nasdaq und S&P 500 legten rund 1,5 Prozent zu, getragen von Microsoft, Amazon und Apple. Am Donnerstag drehte sich das Bild: Die Nasdaq verlor im Verlauf des US-Vormittags 5 Prozent und rutschte damit in Korrekturterritorium, mehr als 10 Prozent unter ihrem Hoch, der S&P 500 gab über 3 Prozent nach, der Dow mehr als 1.000 Punkte. Der Volatilitätsindex VIX sprang um mehr als 20 Prozent auf über 20, der Philadelphia-Halbleiterindex verlor zeitweise mehr als 5 Prozent. Laut Yahoo Finance flüchteten Anleger:innen in Konsumgüter, Pharma und Finanzwerte, Walmart, Procter & Gamble und Merck legten zu, Gold stieg auf ein Rekordhoch über 4.120 Dollar.

Chips zuerst, dann alles andere

Getroffen wird, was in den vergangenen zwei Jahren am stärksten gestiegen ist. AMD und Micron verloren zeitweise rund 16 Prozent, Marvell, das sich gerade erst Lumentum um 115 Milliarden Dollar gekauft hat, rund 14 Prozent, Qualcomm fiel nach einem enttäuschenden Ausblick um mehr als 13 Prozent, Nvidia, Broadcom und Intel lagen 8 bis 9 Prozent im Minus. Die Rechenzentrumsbetreiber erwischte es ebenfalls hart: CoreWeave minus 15 Prozent, Nebius minus 18 Prozent, Iren minus 20 Prozent. Tesla verlor mehr als 10 Prozent, Palantir mehr als 9 Prozent, SpaceX, erst seit kurzem an der Börse, mehr als 10 Prozent, Oracle 8 Prozent. In Seoul hatten SK Hynix und Samsung die Richtung schon vorgegeben, mit Verlusten von 9 und 6,7 Prozent.

Der Auslöser ist derselbe wie in der Wahlnacht, nur dass der Markt ihn jetzt ernst nimmt: Die Demokraten kontrollieren beide Kammern des Kongresses, und 78 Prozent der neu gewählten Abgeordneten wollen den Bau von Rechenzentren regulieren oder beschränken, in Texas und Georgia, den größten Ausbaumärkten, kommen Gouverneurinnen ins Amt, die ein Moratorium fordern. Dazu kommen Berichte, wonach der neue Kongress die Billionen-Investitionspläne der Hyperscaler unter die Lupe nehmen will, und die Erinnerung an die jüngsten Quartalszahlen, in denen Alphabet und Amazon negativen freien Cashflow und steigende Schulden auswiesen, ohne dass die KI-Investitionen bisher messbar Rendite bringen. Jordan Watson, Portfoliomanager bei Tandem Investment Advisors, warnte davor, den Mittwoch als Entwarnung zu lesen: Die Märkte müssten die politischen Folgen der Wahl erst verdauen, mehr Volatilität sei wahrscheinlich.

So sehen die zehn schwersten Werte der Nasdaq 100 nach zwei Handelstagen aus:

# Aktie Kurs Donnerstag Mittwoch 2 Tage 1 Nvidia (NVDA) $183,69 −8,2% −3,2% −11,1% 2 Microsoft (MSFT) $536,47 −3,5% +6,7% +3,0% 3 Apple (AAPL) $347,97 −0,4% +5,3% +4,8% 4 Amazon (AMZN) $254,39 −4,4% +6,1% +1,5% 5 Broadcom (AVGO) $295,64 −9,2% −2,0% −11,0% 6 Meta (META) $592,46 −6,0% +1,4% −4,6% 7 Alphabet (GOOGL) $280,18 −3,0% +3,2% +0,1% 8 Tesla (TSLA) $344,49 −10,6% −3,3% −13,6% 9 Netflix (NFLX) $65,86 −0,8% +4,7% +3,9% 10 Costco (COST) $1.080,98 +3,3% +2,7% +6,1%

Quelle: Yahoo Finance, Stand Donnerstag 16:30 MEZ, Donnerstagswerte intraday.

Die Tabelle zeigt die Spaltung des Marktes: Software und Konsum (Microsoft, Apple, Netflix, Costco) stehen nach zwei Tagen im Plus, alles, was Chips baut oder kauft (Nvidia, Broadcom, Tesla, Meta), zweistellig oder deutlich im Minus. Costco, der einzige Gewinner am Donnerstag, ist das Gegenteil einer KI-Aktie.

Außerhalb der Top 10 fällt der Ausverkauf noch deutlicher aus. Die im Text genannten Chip-, Rechenzentrums- und Krypto-Aktien nach zwei Handelstagen:

Aktie Kurs Donnerstag Mittwoch 2 Tage AMD (AMD) $411,31 −15,9% +1,0% −15,0% Micron (MU) $669,41 −15,8% −7,0% −21,7% Marvell (MRVL) $137,76 −13,8% −7,1% −19,9% Qualcomm (QCOM) $149,91 −13,4% +5,3% −8,8% Intel (INTC) $53,44 −8,3% −3,8% −11,8% Super Micro (SMCI) $26,07 −11,9% −5,7% −16,9% Oracle (ORCL) $113,22 −8,5% −2,0% −10,3% CoreWeave (CRWV) $41,05 −15,2% −9,9% −23,6% Nebius (NBIS) $115,80 −18,2% −6,7% −23,6% Iren (IREN) $17,34 −20,1% −11,2% −29,1% Palantir (PLTR) $155,57 −9,4% −2,1% −11,3% SpaceX (SPCX) $121,62 −10,5% −3,8% −13,9% Coinbase (COIN) $135,84 −10,3% +4,2% −6,6% Strategy (MSTR) $127,75 −10,4% +5,1% −5,8% AppLovin (APP) $354,69 +30,5% +10,7% +44,5%

Quelle: Yahoo Finance, Stand Donnerstag 17:00 MEZ, Donnerstagswerte intraday.

Krypto hängt am selben Tropf

Der Kryptomarkt, der am Mittwoch noch mit Bitcoin über 80.000 Dollar auf Erholung gesetzt hatte, folgt dem Nasdaq nach unten. Bitcoin fiel am Donnerstag um mehr als 5 Prozent auf unter 76.000 Dollar und damit in jene Zone zwischen 76.000 und 78.000 Dollar, die 21shares erst am Morgen als entscheidende Unterstützung genannt hatte, bevor ein Test des 200-Tage-Durchschnitts bei rund 73.000 Dollar droht. Ethereum und Solana verloren rund 7 Prozent, Hyperliquid, Chainlink und Cardano noch mehr. Die Krypto-Aktien verstärkten die Bewegung: Coinbase und Strategy verloren jeweils rund 10 Prozent. Die Sorge der Branche, dass das Marktstrukturgesetz CLARITY im demokratischen Kongress steckenbleibt, kommt dazu, der eigentliche Treiber ist aber derselbe wie bei Tech: Bitcoin handelt seit Monaten wie eine gehebelte Nasdaq-Aktie, und wenn Risikokapital aus KI abgezogen wird, fließt es nicht in Krypto, sondern in Gold und Anleihen.

# Asset Preis 24h 7d 1 Bitcoin (BTC) $75.967 −5,31% −2,53% 2 Ethereum (ETH) $2.251,79 −7,07% +0,67% 3 BNB (BNB) $689,67 −3,71% −5,66% 4 XRP (XRP) $1,25 −5,34% −0,78% 5 Solana (SOL) $90,11 −6,70% −7,60% 6 TRON (TRX) $0,3159 −1,13% −4,16% 7 Zcash (ZEC) $1.234,28 −5,53% −0,69% 8 Hyperliquid (HYPE) $78,56 −8,52% −11,77% 9 Monero (XMR) $613,40 −3,92% +5,12% 10 Dogecoin (DOGE) $0,07182 −7,00% −6,32% 11 UNUS SED LEO (LEO) $9,35 +0,33% −1,23% 12 Chainlink (LINK) $10,70 −7,53% −4,39% 13 Cardano (ADA) $0,1824 −7,76% −5,95% 14 Bitcoin Cash (BCH) $280,12 −0,31% +2,03% 15 Stellar (XLM) $0,1541 −8,65% −6,41%

Quelle: CoinGecko, Stand Donnerstag 16:30 MEZ, ohne Stablecoins.

Was gegen einen längeren Absturz spricht

Nicht alle lesen den Donnerstag als Beginn einer Baisse. Die Rotation raus aus KI hatte schon vor der Wahl begonnen, der Goldman-Sachs-Korb breiter KI-Aktien lag bereits im Oktober 15 Prozent im Minus, die Wahl liefert nur den Anlass, Gewinne mitzunehmen. Die Zinsen helfen: Der Ölpreis ist nach Fortschritten in den Gesprächen zwischen den USA und dem Iran auf ein Zweimonatstief gefallen, die Rendite zehnjähriger Treasuries liegt unter 4,9 Prozent, nach über 5,3 Prozent vor der Wahl. Und die Unternehmen verdienen: Laut Apollo-Chefökonom Torsten Sløk wächst das Gewinnwachstum der S&P-500-Firmen im Einklang mit einem nominalen BIP-Wachstum von 10 Prozent, AppLovin sprang nach starken Zahlen um mehr als 30 Prozent. Ein Gesetz, das Rechenzentren bundesweit bremst, muss zudem erst beide Kammern und Trumps Veto überstehen. Die nächste Richtungsentscheidung kommt am Freitag mit dem US-Arbeitsmarktbericht, am Dienstag folgen die Inflationsdaten, die über die Zinserhöhung der Fed im Dezember entscheiden dürften. Bis dahin gilt, was Watson sagt: Der Mittwoch war keine Entwarnung, der Donnerstag ist keine Diagnose.