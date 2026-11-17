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Den Stecker hat sich Apple diesmal selbst gezogen: Der Konzern hat am Dienstag mit einer internen Änderung große Teile seiner Dienste lahmgelegt, von iCloud über den App Store bis zu den Kassen in den Apple Stores. „Viele unserer Systeme laufen wieder, nachdem ein internes Update heute Vormittag einige Ausfälle verursacht hat“, erklärte das Unternehmen laut MacRumors. Ein Cyberangriff war es nach Apples Angaben nicht. Brisant ist das Timing: Es ist bereits der achte große IT-Ausfall in den USA binnen einer Woche.

Was bei Apple ausgefallen ist

Die Probleme begannen am Dienstag gegen 17:45 Uhr europäischer Zeit. Nutzer:innen wurden aus ihren iCloud-Konten abgemeldet und konnten sich nicht wieder anmelden, betroffen waren laut Apples Statusseite außerdem iCloud Mail, die iCloud-Web-Apps, der App Store, Apple Music und die Aktivierung neuer Geräte. Entwickler:innen kamen nicht in App Store Connect und Xcode Cloud, in den Apple Stores funktionierten die Kassen nicht. Auch Apple Pay soll laut Meldungen auf Downdetector gestört gewesen sein, bestätigt hat Apple das nicht.

Nach rund zwei Stunden meldete Apple, die Probleme seien weitgehend behoben. Am Abend waren iCloud Mail und mehrere Dienste für Schulen und Unternehmen aber noch immer gestört. Was genau das interne Update verändert hat, warum es so viele Dienste gleichzeitig traf und wie viele Kund:innen betroffen waren, sagt Apple nicht.

Acht Ausfälle in einer Woche

Apple reiht sich in eine Serie ein, die US-Medien bereits „Blackout November“ nennen. Den Anfang machte vergangenen Donnerstag Microsoft: Outlook, Teams und Co. fielen rund 30 Stunden weltweit aus, in Japan griffen Ämter und Banken wieder zu Papier und Fax. Seither ging es Schlag auf Schlag:

Wann Betroffen Ursache laut Betreiber Donnerstag bis Freitag Microsoft 365 (Outlook, Teams, Copilot) Fehler bei einem früheren Upgrade der Netzwerkkapazität Freitag Claude von Anthropic, zweimal Anmeldeprobleme und erhöhte Fehlerraten, keine Ursache genannt Freitag US-Flugsicherung FAA, 17 von 22 Kontrollzentren Neu installierter Router in Arkansas, überlastetes Altsystem Freitag Workday Keine Angabe Montag Großbank JPMorgan Chase, Zahlungen an andere Banken verzögert Fehler in einem neu ausgerollten Software-Release Montag United Airlines, rund 150 verspätete Flüge Störung im System zur Berechnung des Flugzeuggewichts Dienstag Internes Netz des Geheimdiensts NSA „Planmäßige Routinewartung“ Dienstag Apple Internes Update

Am folgenschwersten war der Ausfall der Flugsicherung. Rund vier Stunden lang herrschte am Freitag ein landesweites Startverbot, laut FAA strichen Airlines an diesem Tag rund 12.500 Flüge. Verkehrsminister Sean Duffy machte veraltete Technik und den Auftragnehmer L3Harris verantwortlich, der gerade Kupferleitungen durch Glasfaser ersetzte. Die FAA hat die Installation neuer Router vorerst gestoppt, Duffy fordert vom Kongress 50 Milliarden Dollar (rund 45 Milliarden Euro) für die Modernisierung der Flugsicherung.

Das gemeinsame Muster: hausgemacht

Einen Cyberangriff schließen alle Betroffenen aus, und Belege für einen Zusammenhang zwischen den Ausfällen gibt es bisher nicht. Auffällig ist etwas anderes: Fast alle Störungen gehen laut den Unternehmen auf eigene Änderungen zurück. Bei Microsoft war es ein Netzwerk-Upgrade, bei Chase ein Software-Release, bei der FAA neue Router, bei der NSA eine Wartung und bei Apple ein internes Update.

Dazu kommen Abhängigkeiten. Als Microsoft ausfiel, funktionierte auch der Microsoft-365-Konnektor von Claude nicht mehr, über den die KI auf Mails und Kalender zugreift. Microsoft schloss ausdrücklich aus, dass KI oder KI-Agenten den Ausfall verursacht haben, nachdem viele Nutzer:innen im Netz den Sparkurs des Konzerns zugunsten von KI dafür verantwortlich gemacht hatten.

„Der größte Zufall der Geschichte“

Nicht alle glauben an eine Verkettung unglücklicher Updates. Der republikanische Senator Josh Hawley sagte, wenn das alles Zufall sei, wäre es „der größte Zufall in der Geschichte der Welt“, mehrere Republikaner:innen fordern ein Briefing der Regierung. US-Präsident Donald Trump wiegelt dagegen ab: „So etwas passiert. Es ist in Ordnung“, sagte er. Das Weiße Haus sieht „keine Hinweise“ auf einen Cyberangriff, Heimatschutzminister Markwayne Mullin ist sich nach eigenen Worten völlig sicher, dass die USA nicht angegriffen werden.

Echte Cyberangriffe gab es in derselben Woche trotzdem, nur woanders: Beim Softwareanbieter Optimizely nutzten Angreifer:innen eine Sicherheitslücke aus, betroffen waren Tools von rund 200 Organisationen. Und der norwegische Energiekonzern Equinor meldete am Dienstag einen laufenden Angriff auf seine IT-Systeme. Mit den Ausfällen in den USA bringen die Behörden beides bisher nicht in Verbindung.