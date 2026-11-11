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Erst kam die Inflation, dann kamen die Zwangsverkäufe: Bitcoin kommt nach heißen US-Preisdaten nicht mehr über 75.000 Dollar und rutschte laut Marktberichten zwischenzeitlich bis auf rund 72.700 Dollar, den tiefsten Stand seit mindestens August. Am Mittwochabend notiert die größte Kryptowährung bei rund 74.400 Dollar (rund 66.900 Euro), auf Wochensicht steht ein Minus von 7,4 Prozent. Deutlich härter trifft es die Altcoins: XRP hat in sieben Tagen fast 19 Prozent verloren, Zcash sogar 22 Prozent.

Die Kurse im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt eine Auswahl der größten Krypto-Assets nach Marktkapitalisierung (ohne Stablecoins) laut CoinGecko, Stand Mittwochabend.

Krypto-Asset Preis 24 Stunden 7 Tage Bitcoin (BTC) 74.421,00 Dollar +1,35 % -7,41 % Ethereum (ETH) 2.078,07 Dollar +1,61 % -14,27 % BNB (BNB) 685,98 Dollar +1,71 % -4,25 % XRP (XRP) 1,06 Dollar -0,36 % -18,93 % Solana (SOL) 84,84 Dollar +2,16 % -11,01 % Tron (TRX) 0,3169 Dollar -0,33 % -0,94 % Hyperliquid (HYPE) 73,17 Dollar +1,53 % -13,26 % Zcash (ZEC) 1.002,47 Dollar -3,15 % -22,00 % Monero (XMR) 589,39 Dollar +5,78 % -7,09 % Dogecoin (DOGE) 0,0685 Dollar +1,53 % -10,62 % UNUS SED LEO (LEO) 9,21 Dollar -1,26 % -1,26 % Chainlink (LINK) 10,46 Dollar +1,40 % -8,83 % Cardano (ADA) 0,1771 Dollar +1,79 % -9,30 % Stellar (XLM) 0,1491 Dollar +3,42 % -10,37 % Bitcoin Cash (BCH) 231,60 Dollar +0,40 % -17,12 %

Auf Wochensicht liegt kein einziger der großen Coins im Plus. Am stärksten erwischt hat es Zcash, XRP und Bitcoin Cash mit 17 bis 22 Prozent Minus, dahinter folgen Ethereum mit gut 14 und Hyperliquid mit gut 13 Prozent. Am besten gehalten haben sich Tron und der Bitfinex-Token LEO mit jeweils rund 1 Prozent Minus. Vom Rekordhoch von rund 126.000 Dollar im Oktober 2025 ist Bitcoin inzwischen 41 Prozent entfernt.

Die Tabelle zeigt auch eine erste Gegenbewegung: Binnen 24 Stunden haben die meisten Coins leicht zugelegt, Monero um fast 6 Prozent. Nur Zcash verliert weiter und kämpft um die Marke von 1.000 Dollar.

Warum der Markt fällt

Mehrere Gründe kommen zusammen:

Inflation: Die US-Verbraucherpreise sind im Oktober um 0,4 Prozent zum Vormonat gestiegen und damit stärker als erwartet. Auch die Kerninflation lag mit 0,3 Prozent über den Prognosen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen kletterte laut CNBC zurück auf 5 Prozent, an den Märkten wächst die Sorge vor einer weiteren Zinserhöhung der Fed. Höhere Zinsen machen riskante Anlagen wie Kryptowährungen weniger attraktiv.

Die US-Verbraucherpreise sind im Oktober um 0,4 Prozent zum Vormonat gestiegen und damit stärker als erwartet. Auch die Kerninflation lag mit 0,3 Prozent über den Prognosen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen kletterte laut CNBC zurück auf 5 Prozent, an den Märkten wächst die Sorge vor einer weiteren Zinserhöhung der Fed. Höhere Zinsen machen riskante Anlagen wie Kryptowährungen weniger attraktiv. Aktien: Die Wall Street gab nach den Daten nach, der Nasdaq verlor rund 1,5 Prozent. Dazu kommt der Ausverkauf bei Nvidia, der die Stimmung bei Tech-Werten drückt.

Die Wall Street gab nach den Daten nach, der Nasdaq verlor rund 1,5 Prozent. Dazu kommt der Ausverkauf bei Nvidia, der die Stimmung bei Tech-Werten drückt. Zwangsliquidationen: Binnen 24 Stunden wurden laut CoinGlass Positionen im Wert von rund 723 Millionen Dollar (rund 650 Millionen Euro) zwangsweise aufgelöst, wie crypto.news berichtet. Rund 570 Millionen davon waren Wetten auf steigende Kurse, betroffen waren etwa 115.600 Trader:innen.

Binnen 24 Stunden wurden laut CoinGlass Positionen im Wert von rund 723 Millionen Dollar (rund 650 Millionen Euro) zwangsweise aufgelöst, wie crypto.news berichtet. Rund 570 Millionen davon waren Wetten auf steigende Kurse, betroffen waren etwa 115.600 Trader:innen. ETF-Abflüsse: Aus den Bitcoin-ETFs in den USA floss laut Farside Investors am Dienstag den vierten Handelstag in Folge Geld ab, in Summe rund 1,14 Milliarden Dollar. Beim größten Fonds, IBIT von BlackRock, war es laut SoSoValue schon der achte Abflusstag in Serie.

Aus den Bitcoin-ETFs in den USA floss laut Farside Investors am Dienstag den vierten Handelstag in Folge Geld ab, in Summe rund 1,14 Milliarden Dollar. Beim größten Fonds, IBIT von BlackRock, war es laut SoSoValue schon der achte Abflusstag in Serie. Verkäufe mit Verlust: Kurzfristige Halter:innen haben binnen 24 Stunden rund 48.500 Bitcoin an Börsen geschickt, fast alle davon mit Verlust. Der Datenanbieter CryptoQuant meldet zudem den stärksten Rückgang der Tether-Marktkapitalisierung seit Beginn seiner Aufzeichnungen Mitte 2022, ein Zeichen, dass Kapital den Markt verlässt.

Kurzfristige Halter:innen haben binnen 24 Stunden rund 48.500 Bitcoin an Börsen geschickt, fast alle davon mit Verlust. Der Datenanbieter CryptoQuant meldet zudem den stärksten Rückgang der Tether-Marktkapitalisierung seit Beginn seiner Aufzeichnungen Mitte 2022, ein Zeichen, dass Kapital den Markt verlässt. Politik: Seit dem Sieg der Demokraten bei den Midterms rechnen Anleger:innen mit strengerer Aufsicht für die Branche.

Diskutiert wird auch ein Effekt des anstehenden Börsengangs von Anthropic, der bis zu 64,4 Milliarden Dollar einsammeln soll. BitMEX-Mitgründer Arthur Hayes hatte schon früher gewarnt, große KI-Börsengänge könnten Bitcoin Nachfrage entziehen. Belegt ist ein solcher Zusammenhang nicht.

Stimmung: Angst

Die Stimmung bleibt gedrückt. Der Crypto Fear & Greed Index stand zuletzt bei 26 Punkten und damit im Bereich „Angst“, knapp über der Schwelle zur „extremen Angst“. Der Anteil von Bitcoin an der gesamten Marktkapitalisierung liegt laut CoinMarketCap bei rund 60,5 Prozent: In unsicheren Phasen fallen kleinere Coins meist stärker, weil ihre Orderbücher dünner sind und dort häufiger mit Hebel gehandelt wird.

Letzter Ausverkauf oder nächste Etappe nach unten?

Die Einschätzungen gehen auseinander. Die Analysefirma BRN Research sieht bei 73.000 Dollar die erste Verteidigungslinie. Fällt sie, rückt laut 10x Research die Marke von 70.000 Dollar in den Fokus, wo viele Optionen und Kaufaufträge liegen. Das Portal Coinpedia nennt als weitere Unterstützungen 68.000 Dollar und eine Zone zwischen 60.000 und 62.000 Dollar.

Auf der anderen Seite stehen jene, die eine Bodenbildung sehen. Der Analyst Colin Talks Crypto hält die langfristige Perspektive für positiv, sobald ein letzter Ausverkauf durch ist. Dafür spricht, dass sich die täglichen ETF-Abflüsse von mehr als 400 Millionen Dollar Ende vergangener Woche auf zuletzt rund 95 Millionen Dollar verlangsamt haben und Bitcoin die Marke von 74.000 Dollar vorerst zurückerobert hat. Für eine Erholung müsste der Kurs laut Marktbeobachter:innen zunächst wieder über 75.000 Dollar steigen.

Was als Nächstes wichtig wird

Am Freitag folgen in den USA die Erzeugerpreise für Oktober. Fallen auch sie höher aus als erwartet, dürfte der Zinsdruck weiter steigen. In der kommenden Woche soll zudem die Anthropic-Aktie an der Nasdaq starten.