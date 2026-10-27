Tendos: Münchner KI-Startup holt 12 Millionen Euro für die Baustoffbranche

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Weniger Abtippen, mehr Aufträge: Das Münchner Startup Tendos hat soeben eine Seed-Finanzierungsrunde über 12 Millionen Euro abgeschlossen, um Baustoffhersteller mit KI-Agenten von der Fleißarbeit im Vertrieb zu befreien. Angeführt wird die Runde vom US-Investor Insight Partners, wie Tendos mitteilt. Mit dabei sind außerdem die Gründer von vier Unicorns, nämlich Personio, Forto, Flix und SumUp, sowie weitere Gründer:innen und Branchenkenner wie der frühere Duravit-CEO Stephan Tahy.

KI-Agenten für den Innendienst

Baustoffhersteller gewinnen oder verlieren Aufträge oft danach, wie schnell sie auf Anfragen reagieren. Vertriebsteams erhalten täglich Ausschreibungen, Leistungsverzeichnisse und Kunden-Mails, die gelesen, Tausenden Produkten zugeordnet und in Angebote übertragen werden müssen. Ein Großteil davon passiert laut Tendos noch immer händisch zwischen Postfach, Ausschreibungsportal, CRM und ERP.

Genau diese Arbeit übernehmen bei Tendos spezialisierte KI-Agenten:

Ausschreibungen: Die Plattform findet relevante öffentliche und private Ausschreibungen.

Die Plattform findet relevante öffentliche und private Ausschreibungen. Anfragen: Sie liest eingehende Mails und Dokumente wie Leistungsverzeichnisse im Baubranchen-Format GAEB.

Sie liest eingehende Mails und Dokumente wie Leistungsverzeichnisse im Baubranchen-Format GAEB. Produktzuordnung: Die Anforderungen werden automatisch dem Produktkatalog des Herstellers zugeordnet, etwa der passende Heizkörper nach Typ, Maß und Ventilseite.

Die Anforderungen werden automatisch dem Produktkatalog des Herstellers zugeordnet, etwa der passende Heizkörper nach Typ, Maß und Ventilseite. Angebote und Aufträge: Tendos erstellt Angebotsentwürfe und verarbeitet Bestellungen direkt im bestehenden CRM- und ERP-System.

Bei Unklarheiten, etwa wenn ein Leistungsverzeichnis widersprüchliche Materialangaben enthält, entscheiden die Mitarbeiter:innen. Die Plattform lernt aus diesen Entscheidungen für künftige Angebote.

Wilo, Grundfos und Hansgrohe als Kunden

Zu den Kund:innen zählen laut Tendos milliardenschwere Hersteller aus Heizung, Sanitär, Lüftung und Gebäudetechnik, darunter Wilo, Grundfos, Hansgrohe, Spelsberg, KSB und Kermi. Über die Plattform sei bereits ein Angebotsvolumen im zweistelligen Milliarden-Euro-Bereich gelaufen. Umsatzzahlen nennt das Startup nicht.

„Die Baustoffindustrie ist einer der größten und am wenigsten digitalisierten Märkte Europas. Ihre Vertriebsteams sind hochqualifiziert, ersticken aber in Papierkram und sich wiederholender Arbeit“, sagt CEO Christian Sedlmeier. Teddie Wardi, Managing Director bei Insight Partners, sieht die Branche bisher „von der ersten Welle an KI-Unternehmen weitgehend unberührt“. Insight Partners ist unter anderem auch beim schwedischen Legal-AI-Startup Legora investiert.

Drei Gründer mit Mittelstands-Erfahrung

Hinter Tendos stehen drei Gründer aus Vertrieb, Software und Produktmanagement. CEO Christian Sedlmeier war unter anderem Produktmanager beim Münchner Process-Mining-Unicorn Celonis und CEO der ivy GmbH. CTO Matthias Hilscher war ebenfalls CTO bei ivy und hat zuvor als Entwickler bei AutoScout24, ProSieben und BCG Digital Ventures gearbeitet. CPO Daniel Kappler war Head of Product bei TradeLink und hat bei IBM eine Ausschreibungsplattform für die Baubranche verantwortet.

Mit dem frischen Geld will Tendos über den DACH-Raum hinaus international expandieren, weitere Anwendungsfälle im Vertrieb und darüber hinaus erschließen und zusätzliche Segmente der Wertschöpfungskette in der Baustoffindustrie abdecken.

Die Konkurrenz

Tendos ist nicht das einzige Startup, das KI auf den Bau loslässt. Das Wiener Startup reebuild hat kürzlich 3 Millionen Euro eingesammelt, um Bauunternehmen von Papierkram zu entlasten, und das Tiroler Startup revitalyze nutzt KI zur Prüfung von Ausschreibungen. Dazu kommen die großen Softwarekonzerne, die ihre CRM- und ERP-Systeme selbst mit KI-Agenten aufrüsten, sowie allgemeine Angebots- und Vertriebstools. Tendos setzt dagegen voll auf die Spezialisierung auf Baustoffhersteller und deren Produktkataloge.